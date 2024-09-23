Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Karadut Türk Sanat Müziği Konseri Düzenlendi

Kayseri'de Karadut Türk Sanat Müziği Konseri Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karadut Türk Sanat Müziği konseri, bestekar Amir Ateş'in katılımıyla gerçekleştirildi. Konserde, solistler Sezen Cin Özdemir ve Adnan Çoban, Kayseri'ye özgü eserler seslendirdi.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından Karadut Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bestekar Amir Ateş'in katılımıyla Kayseri'ye özgü eserlerin seslendirildiği Karadut Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Konserin ilk bölümünde solistler Sezen Cin Özdemir ve Adnan Çoban, Ateş'in Kayseri'ye özel seslendirdiği eserler ile kendi eserlerinden oluşan besteleri seslendirdi.

İkinci bölümünde ise Ateş, solistlerle birlikte unutulmaz şarkılarından bazılarını icra etti.

Konseri, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Talas Belediyesi Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Adnan Çoban Amir Ateş Belediye kayseri Güncel Talas Müzik Yaşam

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede ölü sayısı 100'e yükseldi

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });