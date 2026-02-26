Haberler

Kayseri-Erciyes kara yolunda tipi etkili oldu

Güncelleme:
Kayseri'de dün akşam başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Erciyes kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji, kar yağışının bugün aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini bildirdi.

KAYSERİ'de, etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kentte, dün akşam yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırıp yerini tipiye bıraktı. Kayseri- Erciyes kara yolunda da tipi ve sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar oldu. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Erciyes kara yolunu açık tutabilmek için tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kentte etkili olan kar yağışının bugün aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini, yarın ve cumartesi günü de kuvvetini azaltıp aralıklarla etkisini hissettirdikten sonra kenti terk edeceğini belirtti.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
