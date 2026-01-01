Haberler

Kayseri'de yetişkinler ve çocuklar, poşet, naylon ve kızaklarla kayıp, karın keyfini çıkardı

Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar ve yetişkinler kayarak eğlendi. Yılbaşı tatilini fırsat bilen aileler, poşet ve kızaklarla kar keyfi yaşadı.

Kayseri'de kar yağışı sonrası yılbaşı tatilini fırsat bilen çocuklar, Talas ilçesinde Rıfat Yıldırım Yaşam Parkı'na geldi. Çocuklar buradaki karla kaplı rampada poşet, tepsi, naylon ve kızaklarla kayarak eğlendi. Çocuklara, yetişkinler ve üniversite öğrencileri de eşlik etti. Altlarındaki poşetlerle kendilerini yokuştan aşağı bırakan çocuklar, karın keyfini çıkardı. Arkadaşlarıyla birlikte kaymaya gelen Yunus Emre, "Kayıyoruz, eğleniyoruz. Poşetle kayak yapıyorum. Naylon olduğu için güzel kayıyor" dedi.

'YARIN SINAVIM VAR'

Üniversite 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Aslan ise "Yarın sınavım var. Ben kayak yapmaya geldim. Poşetim var. Mimar arkadaşımdan aldım. Poşeti yere bırakıp oturup kayıyorum. Mutluyuz. İnşallah yeni yıl bize bereket ve huzur getirir. Bir de başarı istiyoruz" diye konuştu.Trabzon'dan gelen Yağız Bıyıklı da "Mimarlık 1'inci sınıf öğrencisiyim. Trabzon'dan geliyorum. Orada daha fazla oluyor. Kaymaya oradan alışığım. Burası da güzel. Arkadaşım arkadan beni ittiriyor. Ben de poşetlere oturuyorum. Gayet güzel oluyor işe yarıyor" ifadelerini kullandı.Arkadaşıyla birlikte gelen üniversite öğrencisi Beyza Sazak, "Abdullah Gül Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisiyim. Kayak yapmaya geldim. Ben Denizliliyim. O yüzden ömrümde hiç kar görmedim. O yüzden buraya geldik. Arkadaşımla kayıyoruz. Yurttan poşet getirdik. Burada kayıyoruz. Yeni yıl hepimize sağlık mutluluk ve huzur getirsin. Umarım daha güzel bir yıl olur" dedi.

