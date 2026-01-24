Haberler

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde vatandaşların işlerine gitmekte zorlanmasına neden oldu. Kaldırımlarda yürümekte güçlük çekenler, araçları ve iş yerlerinin üzerindeki karı temizledi. Belediye ekipleri ise yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'ndaki süs havuzları da soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan

Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar