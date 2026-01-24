Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kayseri'de gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde vatandaşların işlerine gitmekte zorlanmasına neden oldu. Kaldırımlarda yürümekte güçlük çekenler, araçları ve iş yerlerinin üzerindeki karı temizledi. Belediye ekipleri ise yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'ndaki süs havuzları da soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
