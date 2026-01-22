Haberler

Kayseri'de kar etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de sabaha karşı başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Vatandaşlar temizleme çalışmalarına başladı, ekipler yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama yapıyor. Erciyes'te kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı.

Kayseri'de kar etkisini sürdürüyor.

Kentte sabaha karşı başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Yağışın etkili olduğu Erciyes'te de kar kalınlığının 190 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu

''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu

''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest