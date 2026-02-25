Haberler

Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüyerek etkisini sürdürüyor. Trafik ekipleri ve belediye, olası olumsuzluklara karşı önlemler aldı.

Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.

Trafik ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise olası olumsuzluklara karşı önlem aldığı öğrenildi.

Ayrıca, 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın genelinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
