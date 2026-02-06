2 bin 200 metrede eksi 5 derecede kar banyosu

KAYSERİ'de Davut Güleç, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda kar banyosu yaptı. Eksi 5 derecede yarı çıplak şekilde karla kaplı yüzeye plaj havlusu sererek kara giren Güleç, "Erciyes'in toz karı özellikle yüksek rakımdan dolayı sağlık açısından önemli. Hava eksi 5 derece bu da benim için çok önemli değil. Burası beni cezbetti" dedi.

Kentte, aralarında doktor, eczacı, gazeteci, işçi, emekli ve memurların da yer aldığı Erciyes Kar Kaplanları üyeleri, Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde önce doğa yürüyüşleri düzenleyip, ardından da soyunarak kar banyosu yapıyor. Kentte, 51 yıldır gazetecilik yapan ve Kar Kaplanları Üyelerinden olan Davut Güleç, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda eksi 5 derecede yarı çıplak şekilde karla kaplı yüzeye plaj havlusu sererek kar banyosu yaptı.

Yıllardır kar banyosu yaparak bölgenin tanıtımına katkı sağladıklarını söyleyen Davut Güleç, "Erciyes'in toz karı özellikle yüksek rakımdan dolayı sağlık açısından önemli. Hava eksi 5 derece bu da benim için çok önemli değil. Burası beni cezbetti. Kar banyosu yaptım. Zaman zaman arkadaşlarımızla bir araya gelerek kar banyosu yapıyoruz. 2 bin 200 metrede Tekir Yaylası'nda kar banyosu yapıyorum. Herkesi buraya bekliyoruz. Bronzlaşmak isteyenler plaj havlularını serip bu keyfin tadını çıkarsınlar. 1984 yılından beri kar banyosu yapıyorum. Karla yıkandığım gün hastalanmıyorum. Ama kar banyosu yapmadığım diğer günler hastalanıyorum. Sağlık için önemli ama bunun bilinçli şekilde yapılması gerekiyor. Aksi halde hasta olursunuz. 2 bin rakımın üzerindeki alanlarda kar banyosu sağlık için çok önemli" dedi.

'SAĞLIK İÇİN BİLİNÇLİ SPOR ÇOK ÖNEMLİ'

Kar banyosunun bilinçli yapılması gerektiği uyarısında da bulunan Güleç, " Kayseri'de yıllardır çeşitli branşlarda lisanslı sporcu olarak görev yapıyorum. Yıllardır da Erciyes'te kar banyosu yaparak, buzlu suya giriyoruz. Bizler, bir zamanlar spor kulübü olarak faaliyet gösteriyorduk. Ancak, şartlar ağır gelince spor kulübünü kapattık. Erciyes Kar Kaplanları olarak; Erciyes ve Kayseri sevdalısıyız. Herkesi kar banyosu yapmaya, sağlıklı spor yapmak için Erciyes'e davet ediyoruz. Spor hekimlerinden sizin vücudunuza uygun olan spor dalı hangisiyse o spor dalını Erciyes'te yapmaya davet ediyoruz. Sağlığınız için bilinçli spor çok önemli" diye konuştu.