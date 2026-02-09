Haberler

Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 5,5 kilogram kaçak tütün, 87 şişe sahte alkol ve 1250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 7 şüpheli ile aranan 21 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 5,5 kilogram kaçak tütün, 87 şişe sahte alkol, 3 sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 1250 paket kaçak sigara ve 20 bin 320 makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel


