Kayseri'de Kaçak Sünnet Davası Devam Ediyor

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur F.E.B. ve müşteki babası Y.B. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini ifade etti.

Sanıklar savunmalarında, önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Müşteki baba Y.B. ise mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı ise mağdur F.E.B'nin gelecek celse pedagog eşliğinde dinlenmesini istedi.

Müşteki avukatının talebini kabul eden hakim, sanıkların olası ceza ve kaçma şüpheleri nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi nedeniyle Ağustos 2024'te 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlarından hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.