Kayseri'de İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan devriye sırasında şüphelileri suçüstü yakaladı ve kazıda kullanılan dedektör ile kazmalar ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Araplı Mahallesi Seylik mevkisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yaptıkları belirlenen S.B, M.D, İ.T. ve M.A.G. suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada, 3 dedektör ile 4 kazma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
