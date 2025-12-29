Haberler

Kayseri'de işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kayseri'de işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada işçi servisi ile tır çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Orhan Ö. idaresindeki 38 P 0097 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8'inci Cadde'de Doğan Ö.'nün kullandığı 23 HU 061 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs sürücüsüyle minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
