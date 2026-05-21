Kayseri'de iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla M.K. (49), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki bir iş yerine, kapalı olduğu saatte gelen kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı M.K. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anına ait güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde M.K.'nin iş yerinin bulunduğu caddeye gelerek ateş ettiği, silah seslerinin ardından bir otomobilinin alarm sisteminin devreye girerek, ikaz lambalarının yandığı yer aldı. Saldırının ardından M.K.'nin olay yerinden uzaklaştığı da görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
