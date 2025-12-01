Haberler

Kayseri'de İş Kazası: Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'de soba borusunu sabitlemeye çalışan Mehmet Erdoğan, dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de Mehmet Erdoğan (49), arkadaşının iş yerinde soba borusunu duvara sabitlemeye çalışırken dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Bolu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Erdoğan, arkadaşı S.M.'nin iş yerinin dışındaki soba borusunu duvara sabitlemek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Erdoğan, yaklaşık 3 metre yükseklikten paletlerin üzerine düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Erdoğan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
