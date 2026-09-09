Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda T.Y. idaresindeki 38 BJ 756 plakalı otomobil ile K.Ç. yönetimindeki 38 AOP 331 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle K.Ç'nin kullandığı otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü T.Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı bulvar, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.