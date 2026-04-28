Kayseri’de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. O.A. yönetimindeki 38 ED 196 plakalı otomobil, Osman Özcan Caddesi kesişiminde Y.Y. idaresindeki 06 BYS 184 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilde sıkışan 1 kişiyi itfaiye görevlilerinin yardımıyla çıkardı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı