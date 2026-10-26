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Kayseri'de iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Kayseri'de iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Kayseri'nin Tacettinveli Mahallesi'nde İyiler Sokak üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Tacettinveli Mahallesi İyiler Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada 15 yaşındaki M.M.S. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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