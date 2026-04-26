Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Çeçenistan Parkı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.E.S. ve G.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı