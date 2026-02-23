Haberler

Kayseri'de çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki İpekyolu Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi üzerinde bulunan İpekyolu Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda kimliği öğrenilemeyen 2 kişi tüfekle karşı gruba ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada bacağından yaralanan F.Ç, hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur

Trump'a en güvendiği isimden kritik İran uyarısı: Risk büyük
Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Fenerbahçe berabere kaldı, dakikalar sonra paylaşım geldi
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a İran uyarısı: Askeri kaybımız olur

Trump'a en güvendiği isimden kritik İran uyarısı: Risk büyük
Eylem Tok ve Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Aylarca konuşulan olayda istenen cezalar belli oldu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor