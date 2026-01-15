Haberler

Kayseri'de ihtiyaç sahibi 813 öğrenciye ayakkabı dağıtıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde ihtiyaç sahibi 813 öğrenciye kışlık ayakkabı dağıtıldı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin katkılarıyla ilçenin 22 kırsal mahallesindeki 14 anaokulu ve ilkokulda eğitim gören 813 öğrenciye kışlık ayakkabı dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başakpınar Şehit Onur Sönmez İlkokulu Müdür Yardımcısı Hasan Basri Ejderoğlu, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırseverlere teşekkür etti.

Çocukların çok sevindiğini belirten Ejderoğlu, "Başkanımız öğretmen kökenli bir belediye başkanı olduğu için sağ olsun eğitimden hiç elini çekmiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da köylerimizdeki tüm çocuklarımıza ayakkabı yardımıyla geldiler. Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız soğuklarda daha rahat okullarına gelecekler." ifadesini kullandı.

Reşadiye Yurttaşlar İlkokulu Müdürü Mehmet Atasever ise öğrenciler üzerinde büyük bir mutluluk oluşturan yardımda emeği geçenlere teşekkür etti.

