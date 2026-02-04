Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan içme suyu açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında 9 bin 163 içme suyu numunesinde 140 bin 371 parametrenin analiz edildiğini duyurdu. KASKİ'nin uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarında yapılan analizlerle içme suyu kalitesinin sürekli kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yürütülen çalışmaların insan sağlığı açısından önem taşıdığını ve içme suyunun sürekli kontrol edildiğini belirtti.

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları'nda yapılan analizlerin uluslararası geçerliliğe sahip olduğuna aktaran Büyükkılıç, "KASKİ İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvarlarımız, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen 'Akreditasyon Belgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi'ne sahiptir. Bu doğrultuda, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te yer alan tüm parametreler titizlikle analiz edilmekte ve insan sağlığına uygun içme suyu şebekeye verilmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımız, sürekli kontrol altında tutulan sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
