Kayseri'de Hurdacıda Yangın Çıktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürüldü. Olayda işletmede hasar oluştu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta bulunan bir hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın, işletmede hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel