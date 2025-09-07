Haberler

Kayseri'de Hurdacıda Yangın Çıktı

Kayseri'de Hurdacıda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürüldü. Olayda işletmede hasar oluştu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta bulunan bir hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın, işletmede hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

Özel duyurdu! Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.