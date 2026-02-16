Haberler

Büyükşehir Bediyesi, Yahyalı'da sel ve heyelan sonucu kapanan yolları ulaşıma açtı

Büyükşehir Bediyesi, Yahyalı'da sel ve heyelan sonucu kapanan yolları ulaşıma açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesinde heyelan ve selden dolayı kapanan yolların hızlı bir şekilde tekrar ulaşıma açıldığını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış alan Yahyalı ilçesinde heyelan ve selden dolayı bozulan ve ulaşıma kapanan yolların açıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Mahallesi ile Ulupınar mahallesi arası, Büyükçakır, Çubukharmanı, Çavdaruşağı ve Karaköy mahallelerinde heyelan ve selden dolayı bozulan ve ulaşıma kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çalışma yapıldı.

Heyelan ve sel sonucu ulaşıma kapanan yollar, ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

Bölgenin coğrafi şartlarına rağmen, çöken ve bozulan yollara hızlı şekilde müdahale eden ekipler, kırsal mahallelerdeki kapanan yolları ulaşıma açarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Demek ki neymiş, doğal afet partiye ve şehre bakmıyormuş. Anladınız mı AK beyinliler?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

Tacizden tutuklanan belediye başkanı için harekete geçtiler
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti