Kayseri'de hayırsever iş insanı tarafından 130 akülü araç dağıtıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, hayırsever iş insanı Çetin Şen ve ailesi tarafından "Emniyetle Engelsiz Yarınlar" projesi kapsamında satın alınan 130 akülü araç, engelli vatandaşlara dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki dağıtım töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, akülü araçlarla büyük bir ihtiyacın giderildiğini, engelli vatandaşlar için bunun büyük bir anlamı olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentin her bölgesinde vatandaşın güvenliği için gece gündüz mücadele ettiklerini belirten Çiçek, "Sokaktalar, parklardalar, her yerdeler. Aynı zamanda gençlerimizle bir araya gelerek toplumsal olarak ne yapabiliriz diye mücadele ediyorlar. Bugün Erva Spor Okulları'nda Emniyet'in 1900 öğrencisi var. Toplum destekli polisimiz her haneye giriyor, şehit ve gazilerimize sahip çıkıyor. Yaz geliyor, parklarımız yine şenlenecek. Bana bazen şikayetler gelirdi, 'parklarda rahatça yürüyemiyoruz' diye. Çok temizlediklerini biliyorum ancak parklarda her zamankinden daha çok görüneceğiz, sokaklarda daha fazla olacağız. Vatandaşlarımız, kız çocuklarımız, gece yarıları, sabahlara kadar hiçbir korku hissetmeden sokaklarda ve parklarda olacak bunun sözünü aldım, bunun sözünü size veriyorum." diye konuştu.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 130 akülü araç, engelli vatandaşlara teslim edildi.