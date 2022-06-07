Kayseri'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı - Haberler

Kayseri'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi" açıldı Kayseri'nin İncesu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi"nin açılışı yapıldı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi"nin açılışı yapıldı. İncesu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'ndaki açılışa, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılışı yapılan sergide, kursiyerlerin el emeği ürünleri yer aldı. Öğrencilerin halk oyunu gösterilerinin ardından ürünlerin yer aldığı stantlar gezildi. AA / Ufuk Kocaeren - Güncel Halk Eğitimi Merkezi Hisarcık Kayseri İncesu Güncel Haberler

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