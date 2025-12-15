Kayseri'de havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokakta rastgele havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Demokrasi Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta, boşanma aşamasındaki eşinin evden gitmesine öfkelenen D.U. "bana eşimi getirin" diyerek tüfekle havaya ateş açmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Elindeki tüfeği polise teslim etmeyen ve havaya ateş açmaya devam eden D.U. bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen D.U'nun işlemleri devam ediyor.