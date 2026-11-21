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KAYSERİ'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu, şoför Yavuz Selim Gül hastaneye yetiştirdi.

Dün saat 15.00 sıralarında, şehir merkezi- Kayabaşı seferini gerçekleştirmek üzere hareket eden özel halk otobüsünde seyahat eden yolcu, aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü Yavuz Selim Gül, güzergahını değiştirip yolcuyu Kayseri Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınan yolcu, hastanede tedaviye alındı. Şoförün yolcuyu yetiştirdiği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da örnek davranışı dolayısıyla otobüs şoförü Yavuz Selim Gül'ü tebrik etti. Büyükkılıç, yaşanan olayın insan hayatına verilen değerin ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı