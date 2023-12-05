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Kayseri'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerine Afet ve Acil Durum Eğitimi Verildi

5 Aralık 2023 12:17 Son Güncelleme: 12:18 Abone Ol

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Deprem, sel, yangın gibi acil durumlarla baş etme, ilk yardım uygulamaları, tahliye ve toplanma noktalarının belirlenmesi gibi konuların anlatıldığı eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verildi.