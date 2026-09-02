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Kayseri'de 23 Yıl Ceza Alan Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de, hakkında 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, hakkında 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 23 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'yi (42) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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