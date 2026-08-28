Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.A'yı (30) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA