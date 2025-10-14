Kayseri'de Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi Paneli Gerçekleştirildi

Kayseri'de "Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'nin Günümüze Yansıması" konulu panel gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre panel, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ERÜ, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), ERÜ Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü tarafından düzenlendi.

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirilen panele, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kocasinan Kaymakamı Turan Ermiş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlı Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'nin 6 bin yıllık bir yazılı tarihe sahip olduğunu ve Gevher Nesibe'nin Selçuklu Melikesi olarak dünyanın en eski tıp fakültelerinden birinin yapılmasına vesile olduğunu belirtti.

Vali Yardımcısı Tekeş ise hayırseverliğin tarih boyunca hep ön planda olduğunu kaydederek, "1649 yılında Mevlana'nın Kayseri ziyaretinde Kayseri'yle ilgili bir kısımda, Kayseri'nin hayırseverliğinden bahsediyor. Hakikaten yüzyıllar önce bu şehir hep hayırseverlikleriyle ön plana çıkmış." ifadesini kullandı.

Rektör Altun da Kayseri'nin köklü bir geçmişe sahip şehir olduğunu kaydetti.

Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'nin inşaat detaylarına bakıldığında çok güzel kanalların olduğunu dile getiren Altun, bu ses kanalları üzerinden tedavinin müzik ve su sesiyle yapıldığı bir dönemi konuştuklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Renkli Tebeşir Sanat Merkezi tarafından Gevher Nesibe Darüşşifası konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatronun ardından ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Oya Levendoğlu ve ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nargiz Eminova tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Daha sonra gerçekleştirilen panelde, çeşitli konularda sunumlar ve söyleşiler yapıldı.