Kayseri'de mozaikli yapıların bulunduğu alan "ören yeri" ilan edildi

Güncelleme:
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yapılan kazılar sonucunda Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıların bulunduğu alan 'ören yeri' olarak tescillendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıların bulunduğu alan "ören yeri" ilan edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Örenşehir Mahallesi'ndeki kazı alanının "ören yeri" ilan edildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, açıklamasında "İncesu Örenşehir'deki kazılarda çok güzel bir gelişme var. Arkeolojik kazı çalışmalarında İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaştığımız Örenşehir Mozaikli Yapı ören yeri olarak ilan edildi. Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi. Sürecin gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
