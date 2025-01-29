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Kayseri'de Gazeteciye Yapılan Saldırıya Tepki

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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, gazeteci Azim Deniz'i silahla yaralayan sanığa verilen cezanın kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirtti. Kösedağ, meslektaşlarına ve mesleğe yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ, bir gazeteciyi silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

Kösedağ, KGC'de yaptığı açıklamada, gazeteci Azim Deniz'i yaralayan sanığa verilen cezanın kamu vicdanını rahatsız ettiğini savundu.

Silahlı saldırıya uğrayan Deniz'in bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini anımsatan Kösedağ, "Ne olursa olsun, hangi meslekten olursa olsun bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını düşünüyoruz. Bugün de hem meslektaşımıza hem de mesleğimize yapılan saldırının boyutunun bizi derinden üzdüğünü anlatmak için bir araya geldik." dedi.

Gazeteci Azim Deniz de sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

Sanığın iddianame hazırlanmadan tutuksuz yargılanmaya başladığını dile getiren Deniz, "Yaralanma şekline bakınca 'Öldürmeye tam teşebbüs' olduğunu savcı mütalaasında vermiş. Sanık tutuksuz yargılanıyordu. Bu arkadaşa yaralamadan 2 sene 6 ay ceza verildi. Artırımlar uygulanarak da 3 yıl 16 ay 15 güne çıkartıldı. Bizim tek talebimiz, adil yargılama ve adil cezalar." diye konuştu.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinden, 5 Şubat 2024'te, kızını işe bırakmak için evinin otoparkına indiği sırada A.T'nin silahlı saldırısına uğrayan Azim Deniz hastaneye kaldırılmış, kaçan A.T. ise Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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