Fuhuş pazarlığı sırasında yapılan hırsızlığa 2 gözaltı
Kayseri'de fuhuş pazarlığı yapan L.K. ve Y.K. isimli iki kadın, yaşlı bir adamdan döviz ve ziynet eşyası çaldı. Polis, yapılan ihbar üzerine şüphelileri yakaladı ve çalınan eşyaları sahibine iade etti.
KAYSERİ'de fuhuş pazarlığı yaptıkları M.B.'nin (78) döviz ve ziynet eşyasını çalan L.K. (53) ile Y.K. (28) isimli 2 kadın, yakalandı.
Olay, Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. L.K. ve Y.K. isimli kadınlar, fuhuş için anlaştıkları M.B.'nin 10 adet gram altın, 5 çeyrek altın, 1 çift altın küpe, bin dolar, 400 avro ve 5 bin TL'sini çaldı. İhbar sonrası Melikgazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda L.K. ile Y.K. yakalandı. Gözaltına alınana 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Öte yandan çalınan para, döviz ve ziynet eşyası eksiksiz ele geçirilerek sahibine teslim edildi.