Haberler

Melikgazi ilçesindeki fırınlar denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi ilçesinde zabıta ekipleri, fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde hijyen, gramaj ve tarife denetimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sağlık ve güvenilir gıda sağlamak için bu denetimlerin süreceğini belirtti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde gramaj, tarife ve hijyen denetimi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öncelikli görevlerinin arasında bulunan halk sağlığının korunması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Bu nedenle ilçe genelindeki fırınların denetlendiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'mizde vatandaşımızın sağlıklı, güvenilir ve standartlara uygun gıdalara ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Gerçekleştirilen denetimlerde fırınların üretim alanları, kullanılan ekipmanların temizliği ve uygunluğu, personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve satışa sunulan ürünlerin gramajı ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek. Bu vesileyle ilçemizde faaliyet gösteren kıymetli esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyorum."

Kaynak: AA " / " + Hakan Can Şahin -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti