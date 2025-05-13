Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı
Kayseri'de, cinsel suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "cinsel saldırı" suçundan 15 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (34) ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E'yi (36) operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel