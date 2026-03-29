Kayseri'de 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 19 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. adlı firari hükümlü, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 19 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (27) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün