Kayseri'de 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki O.P. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslar için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Kayseri'de, hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P. (52) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil