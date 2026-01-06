Haberler

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, uyuşturucu suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (30) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
