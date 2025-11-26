Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de 'silahlı tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı tehdit" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel