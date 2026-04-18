Kayseri'de firari hükümlü, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucuyla yakalandı
Kayseri'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tüfek ve 1 kilo 495 gram uyuşturucu ile yakalandı. Ş.K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, 1 kilo 495 gram uyuşturucu ile uyarıcı haplar ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan Ş.K'nin (72) "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.