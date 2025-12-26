Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. yakalandı. Operasyonun detayları açıklandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç eski astsubay M.A. (39) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel