Kayseri'de firari FETÖ üyeleri yakalandı
Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile 9 yıldır firari olan ByLock kullanıcısı M.Y. operasyonla yakalandı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile 9 yıldır firari olan ve "adliye personeli sorumlusu" adı altında faaliyet yürüten "Muhsin" kod adlı ByLock kullanıcısı M.Y'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü K.A. cezaevine teslim edilirken, M.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan