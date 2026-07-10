Kayseri'de firari FETÖ üyeleri yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile 9 yıldır firari olan ve "adliye personeli sorumlusu" adı altında faaliyet yürüten "Muhsin" kod adlı ByLock kullanıcısı M.Y'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü K.A. cezaevine teslim edilirken, M.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.