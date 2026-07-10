Haberler

Kayseri'de firari FETÖ üyeleri yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile 9 yıldır firari olan ByLock kullanıcısı M.Y. operasyonla yakalandı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile 9 yıldır firari olan ve "adliye personeli sorumlusu" adı altında faaliyet yürüten "Muhsin" kod adlı ByLock kullanıcısı M.Y'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü K.A. cezaevine teslim edilirken, M.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar
Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti

Entübe edilmişti, şair Ahmet Telli hayatını kaybetti
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı

Brezilyalı efsane'den Türkiye itirafı
Mahkeme ara kararını verdi, Gürsel Tekin bir kez daha kayyum oldu

Mahkeme ara kararını verdi! Gürsel Tekin bir kez daha kayyum oldu