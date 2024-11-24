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Kayseri'de Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 51 ADY 012 plakalı otomobil, Yeşilova Mahallesi yakınlarında T.K'nin kullandığı 06 DK 3043 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan ve elti oldukları öğrenilen F.A. ve B.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile O.A, A.Ş. ve bebek A.A. ise hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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