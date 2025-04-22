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Kayseri'de Eski Komşusunu Tabancayla Vuran Kadın Yakalandı

Kayseri'de Eski Komşusunu Tabancayla Vuran Kadın Yakalandı
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Kayseri'de eski komşusu Fahrettin Avcı'yı tabancayla vurarak yaralayan Selmiye S. kaçtıktan sonra bir tuhafiye dükkanında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de parkta karşılaştığı eski komşusu Fahrettin Avcı'yı (55) tabancayla vurarak yaralayıp, olay yerinden kaçan Selmiye S. isimli kadın, tuhafiye dükkanında yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Fahrettin Avcı ile parkta karşılaştığı eski komşusu Selmiye S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Selmiye S., yanındaki tabancayla Fahrettin Avcı'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bir markete sığınan Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Selmiye S. ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir tuhafiye dükkanında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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