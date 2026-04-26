Kayseri'de elektrikli otomobil alev aldı

KAYSERİ'de seyir halindeyken alev alan elektrikli otomobil, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ile yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında, Z.K. idaresindeki 06 UM 3818 plakalı elektrikli otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı