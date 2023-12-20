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Kayseri'de düğün sonrası çıkan kavgada Uzman Çavuş bıçaklanarak öldürüldü

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KAYSERİ'de düğün sonrası 2 grup arasında çıkan kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir'i (26) bıçaklayarak öldüren Faruk Bozçalı (27) hakkında müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

KAYSERİ'de düğün sonrası 2 grup arasında çıkan kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir'i (26) bıçaklayarak öldüren Faruk Bozçalı (27) hakkında müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Olay, 23 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası 2 grup arasında hasarlı kaza nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, olay yerindeki tanıkların ifadesine başvurdu. Demir'i, Faruk Bozçalı'nın bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Olaydan 1 gün sonra teslim olan Bozçalı, tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, tamamlanıp, iddianame düzenlendi.

'BIÇAĞI RASTGELE SALLADIM'

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Bozçalı hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, ifadesine yer verilen Bozçalı, "Üzerime yürüdü. Bana kafa attı. Beni oradaki insanlar uzaklaştırdı. Ardından anne ve babamın darbedildiğini söylediler. Yeniden oraya gittiğimde bana silahını doğrultarak, havaya doğru ateş etti. Ben de kendimi ve ailemi korumak için bıçağı rastgele salladım. Ardından da dayımın evine gittim. Öldüğünü bilmiyordum. O yüzden teslim olmadım. Kavga ettiğim kişinin öldüğünü öğrenince de sabah saatlerinde teslim oldum. Pişmanım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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