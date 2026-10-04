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Kayseri'de drift atan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu

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Kayseri'de drift atan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu
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Kayseri Kocasinan'da otomobiliyle drift atan sürücüye toplam 140 bin TL ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücünün otomobili trafikten menedilirken hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da işlem yapıldı.

KAYSERİ'de, otomobiliyle drift atan sürücüye toplam 140 bin TL ceza uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan sürücünün drift attığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde otomobiliyle drift atan sürücünün videolarının sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Sivil ekipler, otomobil ve sürücüsünü tespit etti. Sürücüye toplam 140 bin TL cezai işlem uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil trafikten menedildi. Ayrıca, sürücü hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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