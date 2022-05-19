Kayseri'de dolu meyve bahçelerine zarar verdi - Haberler

Kayseri'de dolu meyve bahçelerine zarar verdi
AA - Hacıbaba Lale - Güncel
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dolu nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dolu nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü.
Yerköy ile Mustafabeyli mahallelerinde sağanakla etkili olan dolu, tarım alanlarını adeta beyaza bürüdü.
Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren dolu, meyve ağaçlarıyla, ekili alanlarda hasara yol açtı.
Öte yandan sağanak nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde su taşkınları yaşandı.
AA / Hacıbaba Lale - Güncel