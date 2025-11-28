Kayseri'de doktora şiddet uygulayan 2 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'de görev başındaki doktora şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 26 Kasım'da Kayseri Şehir Hastanesi'nde görev başındaki bir doktora şiddet uygulandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şiddet olayını T.E. (59) ve O.B.'nin (57) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.E. ve O.B., 'Görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.