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Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

Kayseri'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı
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Kayseri-Niğde kara yolunun İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı kazada, olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki hastanelere kaldırılıyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk ediliyor.

Kaynak: AA
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